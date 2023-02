Un ammiratore chiede un selfie a Maria De Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo

La richiesta non è sfuggita agli utenti in rete ed è stata condannata fermamente con una pioggia di tweet

In Campidoglio seconda giornata per la camera ardente di Maurizio Costanzo, presente, come ieri in abito scuro e occhiali da sole, Maria De Filippi. La moglie del conduttore tv stringe mani e saluta tutti coloro che sono venuti a rendere omaggio al defunto marito. A un certo punto però arriva la domanda che non ti aspetti. Un ammiratore chiede alla Maria nazionale di fare un selfie e lei colta di sorpresa posa per lo scatto.

La richiesta, poco rispettosa visto il lutto di chi con Maurizio Costanzo ha condiviso oltre trent’anni di amore e lavoro, non è sfuggita agli utenti in rete, che l’hanno condannata fermamente con una pioggia di tweet.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo erano sposati dal 1995. Quel giorno, ha raccontato più volte il giornalista nel corso di numerose interviste, “ho pensato, vorrei morire nelle mani di lei“. Chissà se è stato davvero così. Solo qualche mese fa De Filippi aveva confessato in un’intervista di essere spaventata dalla morte e di non sapere se sarebbe stata in grado di essere vicino al marito nel momento della sua dipartita.

La scomparsa del giornalista poi è stata del tutto inaspettata, anche per la stessa De Filippi. Costanzo era ricoverato nella clinica Paideia di Roma da qualche settimana per un’operazione di routine, un intervento semplice, ma nessuno immaginava che di lì a poco se ne sarebbe andato.

FONTE

AGENZIA DIRE

WWW.DIRE.IT