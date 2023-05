Un nuovo giardino per la scuola primaria di Subbiano

L’Amministrazione comunale di Subbiano, progetta, intercetta finanziamenti e a scuola finita si inizia con la rigenerazione del giardino della scuola primaria. Un progetto da 165mila euro, di cui 55mila stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio, attraverso il bando “Spazi Attivi”,e vuole essere il completamento dei nuovi spazi scolastici affinché anche gli spazi esterni siano migliorati, riqualificati e ampliati.

“Un intervento, questo, già programmato sin da quando abbiamo inaugurato i locali del nuovo plesso scolastico” ha dichiarato il Sindaco Ilaria Mattesini ”e non vuole essere solo un giardino ma un luogo da vivere per la formazione dei bambini, infatti sarà inserito un campo da gioco polivalente e un’agorà“. Un progetto importante per la scuola e anche per il suo accesso come dice l’assessore alla scuola Dominga Guerri: ”Le pavimentazioni saranno integrate e sistemate, saranno messe a dimora nuove piante, sarà seminato un nuovo tappeto erboso, mentre l’impianto di illuminazione sarà aumentato con nuovi punti luce. Il vialetto di ingresso alla scuola primaria sarà perimetrato con muretto in cemento che permetterà la definizione di un piano sopraelevato che sarà a servizio della scuola dell’infanzia.” Il giardino scolastico progettato potrà essere un ulteriore spazio didattico che offre diversità al percorso educativo diventando luogo di incontro, di gioco, di socialità, di educazione ambientale con la variabilità della stagionalità.