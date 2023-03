Un nuovo mammografo all’Ospedale di Sansepolcro

Un mammografo stabile arricchisce la dotazione diagnostica dell’ospedale di Sansepolcro. Il nuovo strumento permetterà alle donne della Valtiberina di effettuare gli screening mammografici all’interno del nosocomio senza doversi recare, come sin qui, nelle altre strutture della provincia o di realtà confinanti.

Stamani la presentazione alla presenza del Direttore Sanitario Simona Dei e del Responsabile Diagnostica Senologica del San Donato di Arezzo, Giovanni Angiolucci. All’evento presenti anche il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore Mario Menichella.

“Uno strumento fondamentale per la prevenzione” dichiarano all’unisono sindaco e assessore “finalmente in dotazione anche alle nostre latitudini. Soddisfatti per la scelta operata dall’Azienda Sanitaria, che raggiunge un obiettivo sul quale come Amministrazione Comunale avevamo spinto fortemente”.

Il nuovo mammografo è stato acquistato dalla Asl per un importo pari a circa 120.000 euro, e ha le stesse caratteristiche di quelli arrivati al San Donato di Arezzo e che a breve sarà installato anche all’ospedale della Gruccia e al nosocomio di Cortona.

Come hanno precisato i responsabili dell’azienda sanitaria “si tratta di uno strumento di nuova generazione che grazie alle caratteristiche di alta definizione consente di rilevare anche i tumori di piccole dimensioni. L’esame sarà confortevole e pressoché indolore, con risultati veloci, affidabili e una riduzione del 30% di radiazioni di raggi X senza che questo comprometta l’accuratezza dei risultati”.