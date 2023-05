Una mamma gatta ha portato i suoi due micetti in una casa: adesso cercano l’amore di qualcuno

di Andrea Giustini

Questa mattina non è stata come le altre per Roberto, un signore che abita a Staggiano. Alzatosi presto come sempre, stava scendendo le scale per andare a dar da mangiare a “Mario”, il suo amato gatto, che solitamente dorme nella sua bella cesta. Ma, sorpresa delle sorprese, invece che il suo micione, lì dentro c’ha trovato accucciolata una giovane mamma gatta con al seguito due micetti miagolanti.

La gatta, come purtroppo molte altre nella zona, non ha una famiglia e ha partorito da poco. Probabilmente nel tentativo di trovare un posto più sicuro per i suoi due piccoli a causa del maltempo di questi giorni, durante la notte ha deciso di entrare nell’abitazione di Roberto attraverso la gattaiola. Gli ha letteralmente occupato casa: sia a lui che a “Mario”. Cosa non si fa del resto per figli?

I gattini però non possono rimanere a casa di Roberto. Adesso questi due bellissimi micetti cercano una nuova casa e quell’amore che la loro mamma non ha mai ricevuto da nessuno. Lo troveranno? Dipende da voi. Sono ancora molto piccoli, e prima di un mesetto non potranno lasciare la madre. Ma Roberto ha fatto sapere ad ArezzoWeb Informa che sta già adesso cercando persone interessate a prenderli. Chiunque sia interessato lo può chiamare al numero 392 2310868.