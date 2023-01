Unione dei Comuni del Pratomagno: un’analisi preliminare per valutare l’ingresso del Comune di Terranuova

Con l’approvazione di un atto di indirizzo, nel corso dell’ultimo consiglio comunale (lo scorso 29 dicembre) è stato deliberato di costituire un gruppo tecnico di lavoro affinché proceda ad analizzare la fattibilità e le potenzialità dell’adesione del Comune di Terranuova all’Unione dei Comuni del Pratomagno.

I tecnici, ciascuno per la propria competenza, dovranno valutare i vantaggi nell’erogazione dei seguenti beni e servizi comunali: attività in ambito comunale di progettazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; servizi in materia statistica; sportello unico delle attività produttive; procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico e pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. Successivamente gli organi rappresentativi degli enti coinvolti valuteranno gli approfondimenti effettuati dai tecnici.

“Gli approfondimenti avviati sono necessari per avere indicazioni precise sui servizi da condividere – ha detto Marco Ermini, Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi e Presidente dell’Unione dei Comuni del Pratomagno. L’ente oggi accoglie al suo interno il comune unico di Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna e Castiglion Fibocchi portando avanti servizi condivisi con le amministrazioni come quelli in campo ambientale e di protezione civile”.

“La valutazione dell’adesione all’Unione dei Comuni del Pratomagno – ha detto il Sindaco di Terranuova, Sergio Chienni – si colloca in un quadro di collaborazioni già in essere in molti settori di attività comunali e nei processi di integrazione amministrativa con la gestione di funzioni e servizi associati (come ad esempio le convenzioni in essere sui servizi bibliotecari con il comune di Loro Ciuffenna o le iniziative di intervento condiviso sulla frazione Malva, il progetto turistico omogeneo “Cammino della Setteponti” con le amministrazioni comunali di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Reggello).

Peraltro, già dal 2005 l’allora Comunità Montana del Pratomagno (oggi Unione dei Comuni del Pratomagno) – ha aggiunto il Sindaco Chienni – gestisce in forma associata con il nostro Comune le funzioni in materia di protezione civile, una collaborazione che ha prodotto risultati positivi, in termini di maggiore efficacia, efficienza e ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie. Con gli enti coinvolti abbiamo in comune un’omogeneità territoriale che riguarda una vasta zona rurale oltre a proficui rapporti istituzionali”.