Valtiberina, fenomeni di torbidità dell’acqua in alcuni acquedotti

Comunicazione per temporanei e localizzati fenomeni di torbidità dell’acqua. La fornisce Nuove Acque riguardo agli acquedotti alimentati da sorgenti superficiali nel territorio della Valtiberina Toscana, fra i quali quello di Sansepolcro. “In seguito degli eventi temporaleschi di forte intensità registrati in questi giorni” fa sapere Nuove Acque “in alcuni acquedotti, pur se in modo diversificato, si stanno verificando fenomeni di torbidità. Il personale è al lavoro per completare le verifiche ed effettuare gli interventi nei sistemi acquedottistici interessati. Sarà nostra cura proseguire nel mettere in atto tutti gli interventi tecnici che possano ripristinare prima possibile le normali condizioni di esercizio”.