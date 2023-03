“Venti di cambiamento”: domani la presentazione del libro di Claudio Repek

Sarà Giorgio Sacchetti, docente di Storia contemporanea all’Università di Firenze, a presentare martedì 28 marzo, alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, il libro di Claudio Repek intitolato “Venti di cambiamento: gli anni 2000-2020 nel racconto della Cgil”. L’incontro, organizzato dalla Società storica con il patrocinio del Comune di Arezzo, sarà coordinato da Luca Berti.

I primi venti anni del nuovo millennio cambiano radicalmente una provincia di medie dimensioni come Arezzo. Le grandi industrie chiudono o si ridimensionano o cambiano identità. Nascono le aziende pubbliche dei principali servizi: acqua, energia, igiene urbana, trasporti. L’economia della provincia si modifica radicalmente. Queste trasformazioni del mondo del lavoro cambiano naturalmente, ma in modo più lento, il soggetto che lo rappresentava: il sindacato e, in questo volume, la Cgil in particolare. Gli anni Venti sono da trincea: lo sforzo è ridurre il danno.

Si tratta di difendere l’esistenza delle imprese e, nel peggiore dei casi, garantire ammortizzatori sociali e comunque uscite dal lavoro che non siano traumatiche. I risultati, da questo punto di vista, sono significativi. Le lotte tradizionali, i presidi, le manifestazioni non sono più gli unici strumenti sindacali. Il sistema delle relazioni con le istituzioni diventa vitale: Comuni, Regione, Parlamento. Ma anche la Chiesa è protagonista della difesa del lavoro. La Cgil di Arezzo mantiene la sua identità e i suoi valori, ma si apre alle novità e accompagna le trasformazioni.

Claudio Repek è un giornalista professionista. Si occupa di informazione e comunicazione per aziende di servizi pubblici, cooperazione sociale, sindacati, categorie economiche. Un lavoro che è stato e continua ad essere la matrice di una serie di libri dedicate alle vite delle donne e degli uomini che spesso la Storia colloca in secondo piano. Quindi lavoratori di grandi imprese del Novecento (Lebole, Buitoni, Soldini), di militanti di partito (Pci), di delegati e dirigenti sindacali (Cgil), di cooperatori (Koinè, Betadue, Coob), di sconosciute ragazze degli anni Quaranta.

Edito dalle Edizioni Clichy, il volume è aperto dalla prefazione di Gianna Fracassi, vicesegretaria generale della Cgil nazionale e consta di oltre 300 pagine e di una ricca appendice fotografica.