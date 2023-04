“We Are Cortona” migliora: adesso è ancora più semplice sapere “cosa fare” in città

Nuovo aggiornamento per l’applicazione per smartphone e tablet «We Are Cortona», da poche ore il software gode di nuove semplificazioni per conoscere informazioni, eventi e «cose da fare» a Cortona. Grazie agli sviluppatori di Gruppo Tecnocopy e Netrising, gli aggiornamenti sono disponibili sia per la versione iOS che per quella Android. Per procedere in tal senso, qualora non siano previsti gli aggiornamenti automatici, occorre verificare le impostazioni del proprio dispositivo.

L’ultima versione di «We Are Cortona» ha l’obiettivo di migliorare il livello di utilizzabilità della piattaforma: sono stati pertanto eliminati degli elementi superflui e potenziate le notifiche «push», con la possibilità di includere link esterni e prevedere di indirizzare gli utenti verso una specifica pagina web. Con questa novità «We Are Cortona» si connota sempre di più come canale di informazione su eventi e «cose da fare» a Cortona. Sono circa 5mila gli utenti attivi che hanno scaricato questa app, adesso l’Amministrazione comunale intende potenziare i flussi informativi e diversificarli rispetto ad una platea sempre più vasta di cittadini e visitatori.

Per l’informazione e gli avvisi istituzionali i flussi preferiranno l’altra applicazione dedicata ai servizi pubblici, ovvero la piattaforma App IO. Sono oltre 4mila i residenti del comune di Cortona che hanno scaricato questa applicazione. Il Centro elaborazione dati comunale ha sviluppato una procedura che permette di indirizzare i messaggi verso i possessori di questa App che risiedono nel comune di Cortona. Attraverso questo canale vengono diramati avvisi, scadenze e le informazioni di utilità pubblica (lavori e conseguenti sospensioni/interruzioni di servizi).

«Il sistema di informazione pubblica e di promozione delle attività e degli eventi si rafforza – dichiara il sindaco Luciano Meoni – abbiamo puntato a riqualificare e a diversificare i canali. Da una parte eventi e ‘cose da fare’ verranno aggiornati con notifiche su We Are Cortona, mentre tutte le informazioni di pubblica utilità per la cittadinanza e relative ai servizi pubblici verranno veicolate su App IO. Si tratta di un passo in avanti nel rinnovamento dei rapporti fra l’amministrazione pubblica, i cittadini e gli utenti dei servizi pubblici».

In ogni caso, tutte le informazioni che possano interessare entrambi i pubblici (cittadini e visitatori), come gli avvisi più rilevanti su allerte di protezione civile, verranno divulgate su tutte le piattaforme in modo da raggiungere il maggior livello di copertura informativa. Nella nuova versione di We Are Cortona (scaricabile da http://www.lookapp.it/panel/mobile/qr/follow/cortona20 ), i dati personali degli utenti vengono richiesti solo qualora si voglia effettuare una segnalazione relativa a problemi o disservizi.