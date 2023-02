ZTL a Sansepolcro, lista Adesso Riformisti: “Ottima proposta, sbagliata l’attuazione”

Per la lista vi sono varie problematiche non ancora risolte e però fretta di iniziare

“Da pochi giorni, dal 1 febbraio, nel centro storico di Sansepolcro è attiva la ZTL con l’accensione dei varchi in alcuni incroci di vie.

Apprezziamo l’investimento fatto, crediamo doveroso rendere il centro storico vivibile sia per un turista che viene a visitare la città che a maggior ragione per un concittadino. Non si può più sopportare il caos che si crea in alcuni momenti della giornata con le consegne selvagge che bloccano spesso via XX Settembre in orari tipo il pranzo.

Critichiamo l’amministrazione che non ha costruito nessun percorso partecipato con la cittadinanza interessata. Ci si auspicava dapprima un passaggio in commissione per modificare l’attuale regolamento dei permessi per i residenti e per le consegne e poi un passaggio con i cittadini interessati per spiegare la nuova modalità di rilascio dei permessi e la modifica al traffico che avrebbero generato.

Invece niente si è deciso di partire senza una giusta conoscenza e concertazione. Molte persone si sono viste girare il senso di marcia della via dove abitano senza comprendere la motivazione (si dice che sarebbero serviti più varchi). Vie dove in alcuni casi cambiando il senso si gira male o alcune macchine non passano. Tutto questo poi andando a obbligare i residenti a uscire, in molti casi, per Via XX Settembre che a nostro parere dovrebbe essere liberata dalle macchine o furgoni e non aumentare (anche se regolamentato) il traffico.

La cittadinanza interessata potrà partecipare ad un incontro proposto dalla Polizia Municipale il prossimo lunedì 6 febbraio dove verranno presentate le potenzialità e criticità. Incontro che riteniamo doveroso, dopo che sono emerse molte criticità”.