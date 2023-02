ZTL: incontro della Polizia Municipale con la cittadinanza di Sansepolcro

E’ terminato il periodo di sperimentazione dell’impianto di videosorveglianza della Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Sansepolcro. In merito all’entrata in funzione dei dispositivi, iniziata come da programma oggi 1 febbraio, il comandante della Polizia Municipale assieme all’Amministrazione Comunale, incontreranno i cittadini per spiegarne la regolamentazione. L’incontro si terrà il 6 febbraio alle ore 21:00 nella Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi.