2i Rete Gas: aggiudica a Centria impianti Atem Foggia 1 Nord e Bari 2 Sud

Roma, 6 lug. (AdnKronos) – La società 2i Rete Gas e Centria, società del gruppo Estra operante nella distribuzione del gas naturale, hanno firmato oggi il contratto preliminare per la cessione della società nella quale sarà conferito, da parte della stessa 2i Rete Gas, il ramo d’azienda avente ad oggetto il servizio di distribuzione del gas metano svolto nei Comuni di Chieuti, Lesina, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore (rientranti nell’Atem Foggia 1 – Nord e oggetto della prima procedura) e nei Comuni di Conversano, Putignano, Rutigliano, Triggiano e Valenzano (rientranti nell’Atem Bari 2 – Sud e oggetto di seconda procedura). Lo rende noto 2i Rete Gas.

Le procedure di dismissioni, si legge in una nota, sono state avviate da 2i Rete Gas il 29 marzo 2018 come previsto dal provvedimento n. 26957 del 5 gennaio 2018, a chiusura del procedimento n. C12125 dell’Antitrust che ha autorizzato l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo di Nedgia (e della controllata Cilento Rete Gas) da parte di 2i Rete Gas. Le operazioni di dismissione hanno registrato interesse da parte di più operatori del settore della distribuzione gas naturale.

Tra i potenziali acquirenti ritenuti idonei dall’Antitrust, è stata Centria, la società del gruppo energetico Estra, ad aggiudicarsi le attività di distribuzione del gas naturale in entrambe le procedure con un corrispettivo complessivo di 42 milioni di euro (soggetto a conguaglio) e corrispondente a un premio del 15% rispetto al valore del capitale investito netto ai fini regolatori (Rab). Nelle prossime settimane le parti “si attiveranno per la successiva esecuzione del contratto preliminare incluse le comunicazioni agli Enti concedenti”.