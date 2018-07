Nomine: appello ‘energivori’, per Arera servono elevate professionalità

Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Serve una Arera formata da membri con elevata professionalità tecnico-economica” perché l’Autorità per l’Energia “determina la dimensione competitiva del mercato e di conseguenza, attraverso la regolamentazione indirettamente il prezzo della commodity e dei servizi che su esso si scambiano” e “l’allocazione delle tariffe e degli oneri di funzionamento sui diversi soggetti”. E’ quanto chiedono Assocarta, Assofond, Federacciai e Federchimica in un appello in vista delle nomine per l’Autorità per l’Energia.

Contrariamente a quanto si crede, sottolineano queste associazioni che rappresentano imprese considerate ‘energivore’, “l’Autorità non è preposta alla formulazione di una politica energetica. Questa è prerogativa inalienabile della politica. L’Autorità regolamenta il mercato energetico, quello idrico e dei rifiuti”. L’Arera, spiegano, “determina la dimensione competitiva del mercato e di conseguenza, attraverso la regolamentazione indirettamente il prezzo della commodity e dei servizi che su esso si scambiano; e l’allocazione delle tariffe e degli oneri di funzionamento sui diversi soggetti”. Proprio per questo “sono necessarie elevate competenze approfondite conoscenza di competition policy”.

E’ ancora più rilevante, rilevano, “se si fa mente al profondo cambiamento di paradigma dei mercati energetici indotto dal nuovo Clean Energy Package”. In particolare, visto il “ruolo centrale” che l’Autorità svolge “nel determinare la dimensione competitiva del mercato e di conseguenza determina indirettamente l’efficienza dei costi energetici del paese”.