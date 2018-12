A Casa Bruschi due sabati natalizi dedicati ai bambini

Il 15 dicembre Il ballo delle lettere e il 22 dicembre Trane Natalizie. Laboratorio di tessitura e sorprese di Natale





In occasione del Natale tornano i sabati dedicati alla didattica a Casa Bruschi: sabato 15 dicembre e sabato 22 dicembre a partire dalle ore 15.00 appuntamento per bambini da 6 a 13 anni e famiglie in Corso Italia 14, con nuovi percorsi e laboratori creativi, realizzati dalla Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, in collaborazione con le maestre d’arte Federica Ambrusiano e Laura Folli.

L’attività di sabato 15 dicembre è concepita come una sorta di “ballo delle lettere” che permetterà di riflettere su quella meravigliosa invenzione con cui viene tramandato il sapere: la scrittura. Non sarà solo la mano a produrre il segno grafico, ma tutto il corpo: condotti da Federica Ambrusiano i ragazzi useranno gli spazi come una sala da ballo in cui potranno “danzare”seguendo i tratti necessari per scrivere le capitali romane imitandone le forme, aiutati di volta in volta da un sottofondo musicale. Solo in un secondo momento scriveranno su carta,partendo dall’osservazione delle epigrafi romane ed altre forme di scrittura presenti nel Museo, sperimentando così un approccio “corporeo” allo strumento scrittorio.

Sabato 22 dicembre alle ore 15,00 l’appuntamento è con “Trame Natalizie. Laboratorio di tessitura e sorprese di Natale”. I piccoli visitatori, guidati da Laura Folli grazie ai telaietti in legno da utilizzare con l’antica tecnica Kilim, potranno realizzare un manufatto tessile decorativo a tema natalizio, da portare a casa come regalo e ricordo dell’esperienza.

Gli appuntamenti rientrano nel progetto “Un Museo a misura di bambino”, grazie al quale la Fondazione Bruschi, amministrata da UBI Banca, da anni organizza visite guidate, percorsi didattici e laboratori creativi di vario genere studiati appositamente per i bambini e le famiglie, all’insegna della conoscenza dell’arte unita al divertimento.

Inizio percorsi: ore 15,00. Età consigliata: 6-13 anni.

Costo del biglietto: € 6.00 a bambino per ogni laboratorio – 10 € a bambino per entrambi i laboratori

Durata del percorso: 1h e mezzo circa. Consigliata la prenotazione.

Info e prenotazioni: Fondazione Ivan Bruschi, Corso Italia 14 – Arezzo, tel. 0575/354126.

Aperti dal martedì alla domenica con orario 10.00-13.00 / 14.00-18.00