A Sansepolcro ecco “Il villaggio di Natale”

Sabato 22 dicembre dalle ore 16 sotto le Logge del palazzo delle Laudi

Sansepolcro si prepara alla corsa agli acquisti dei regali da mettere sotto l’albero. Sabato 22 dicembre dalle ore 16 prenderà il via l’iniziativa “Il villaggio di Natale” organizzata dalla Confesercenti grazie alla collaborazione dell’associazione commercianti centro storico di Sansepolcro, dell’amministrazione comunale di Sansepolcro, con il patrocinio della Camera di Commercio ed il sostegno della Ferramenta Gori, di Massimo Tarducci, di BMA Maglificio e Sensus. Sarà una giornata di shopping e svago in un clima natalizio allietato dalla presenza di laboratori per bambini, musica e il fascino di Babbo Natale. L’evento è organizzato sotto i portici del palazzo delle Laudi dove è allestito il magico villaggio di Natale. “Ad attendere le famiglie ci saranno anche gli elfi – spiega Chiara Cascianini responsabile di Confesercenti Valtiberina – che aiuteranno i più piccoli a spedire la letterina. Per i bambini e le bambine sarà possibile ammirare da vicino un ciuco e l’alpaca. L’appuntamento è a partire dalle 16 e tante saranno le sorprese anche all’interno dei negozi”. Imperdibile la tappa anche al laboratorio dei giochi antichi e nello stand della Banda dei piccoli Chef dove sarà possibile realizzare le palle natalizie con la pasta di biscotto da appendere al’albero. Inoltre Oltre alle decorazioni natalizie i bambini potranno imparare a cucinare le tagliatelle da poter poi preparare per il pranzo di Natale.

“Un intero pomeriggio – conclude Matteo Tarducci presidente della Confesercenti Valtiberina – organizzato per creare un’occasione di shopping e svago nel weekend precedente il natale. C’è attesa da parte delle attività di Sansepolcro che intendono regalare ai concittadini e ai visitatori una bella giornata di festa tra le vetrine dei negozi. A far calare maggiormente l’atmosfera natalizia sarà poi la musica del coro e le danze a cura della scuola di Tedanis”.

Ed a rendere ancor più magica la giornata natalizia ci sarà anche il trono di Babbo Natale allestito in piazza Torre di Berta. Attesa anche per la parata delle frecce del Borgo, con tantissimi centauri che sfileranno per le strade in sella alle due ruote.