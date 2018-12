Verona: Gdf, immigrazione clandestina e lavoro nero, 4 arresti

Verona, 19 dic. (AdnKronos) – Al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria militari della Guardia di Finanza di Verona, hanno dato esecuzione, tra le province di Verona, Treviso e Udine, a 4 misure cautelari personali disposte dal G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Verona. In totale undici i soggetti coinvolti (di nazionalità italiana e marocchina), deferiti alla Procura della Repubblica di Verona per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina mediante produzione di documentazione fittizia, sfruttamento del lavoro, riciclaggio e auto-riciclaggio dei proventi illeciti così conseguiti.

Le indagini sono state avviate, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Verona, dalla Compagnia di Legnago a seguito di una capillare analisi dell’operatività delle aziende operanti nel settore della fornitura di manodopera che ha permesso di individuare un indice di anomalia nella gestione di una ditta individuale che risultava aver assunto oltre 300 persone nel periodo 2014-2016 e nel 2017, pur avendo cessato la propria attività, continuava a far figurare l’assunzione di cittadini extracomunitari.

Le false assunzioni servivano a favorire la permanenza nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari che per ottenere la falsa assunzione dovevano sborsare fino a 400 euro, sulla base di un vero e proprio tariffario. Lo sviluppo delle indagini ha riguardato ulteriori due aziende per un totale di oltre 500 fittizie assunzioni. Sono stati altresì individuati due studi di consulenza del lavoro di Vicenza e Padova che si adoperavano per produrre la documentazione non veritiera (contratti di lavoro, buste paga create ad hoc o artatamente modificate, etc.) utilizzata illecitamente al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.