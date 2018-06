A2a: incontro con associazioni consumatori su sviluppi scenario energetico

Milano, 19 giu. (AdnKronos) – A2a Energia, società commerciale del gruppo A2a, ha incontrato a Milano le associazioni dei consumatori per un confronto sugli sviluppi dello scenario energetico nazionale. Lo rende noto la società, precisando che “l’impegno quotidiano di A2a, orientato verso le realtà associative, ha lo scopo di raccontare il gruppo con trasparenza e soprattutto con la volontà di comprendere le esigenze che nascono nei territori dove è presente. Dialogo e ascolto, insieme a partecipazione e condivisione, sono infatti i valori chiave su cui si fonda il rapporto con le associazioni dei consumatori”.

Tra i principali obiettivi dell’iniziativa, informare al meglio i cittadini sugli sviluppi dello scenario energetico nazionale: secondo un’indagine condotta da Doxa per conto di A2a Energia i consumatori non sono sufficientemente informati sulle differenze tra i servizi tutelati e il mercato libero ed in particolare sulle modifiche che il prossimo anno interesseranno oltre 20 milioni di italiani. Il servizio di maggior tutela dell’elettricità e il servizio di tutela gas, infatti, subiranno importanti variazioni in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge concorrenza, con previsione del superamento di questi regimi tariffari a partire dal 1 luglio 2019. “La finalità dell’incontro -sottolinea la società- è di veicolare ai cittadini, in collaborazione con le associazioni, le novità del mercato dell’energia per far sì che le decisioni vengano prese con consapevolezza, informando in largo anticipo rispetto alle scadenze normative”.

A2a Energia ha inoltre presentato le campagne di comunicazione volte ad informare i consumatori, al fine di aiutarli ad una scelta consapevole in vista del passaggio al mercato libero ed ha anticipato in anteprima ai circa 50 rappresentanti delle 20 associazioni dei consumatori presenti all’iniziativa un nuovo canale di contatto che presto verrà inaugurato a Milano e a Brescia, “per essere ancora più vicini agli utenti”.