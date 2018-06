Acqua: M5S, Rolle deludente, in Sicilia siamo ad anno zero

Palermo, 19 giu. (AdnKronos) – “Poche notizie e quasi tutte negative”. Così il M5S all’Ars commenta l’audizione, in commissione Ambiente, del commissario nazionale per la depurazione Enrico Rolle. “Con l’insediamento del nuovo commissario – affermano i deputati Valentina Palmeri e Nuccio Di Paola – non si è velocizzato per nulla l’iter di realizzazione delle opere”. Depuratori? “Siamo all’anno zero – sottolinea il Movimento – Solo 10 impianti di depurazione pronti per la gara d’appalto, altri 20 verso il bando di progettazione, per il resto è notte fonda”.

Un’audizione, quella di Rolle, che i deputati pentastellati attendevano da tempo e che, sottolinea Di Paolo, “non esageriamo di certo se diciamo che si è trattato di una grossa delusione. Rolle ha risposto a pochissime domande e non ci ha fornito quasi nessun dato. Di certo pochissimo si muove per gli 80 impianti oggetto di infrazione europea e con la velocità di una tartaruga. Per il resto è il deserto e non ci è dato di sapere nemmeno quanto si è speso per la progettazione dei lavori dal 2012 ad oggi. Rolle ci ha detto che ci farà una relazione su questo. Veramente – conclude – quella relazione la aspettavamo oggi”.