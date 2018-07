Adr: Centinaio, Fiumicino hub primario voli Italia-Cina, ampliare accordi bilaterali

Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Nei rapporti con la Cina, l’Italia rappresenta un punto di eccellenza in Europa, grazie all’attrattività della città di Roma ed al traffico turistico e business generato dall’aeroporto di Fiumicino”. A sottolinearlo il ministro delle Politiche alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, nel saluto inviato al convegno “Roma, il gateway europeo per la Cina”, che si è svolto questa mattina all’aeroporto di Fiumicino, promosso da Aeroporti di Roma ed Unindustria.

“Nel giro di pochi anni – afferma Centinaio – il Leonardo da Vinci è diventato un hub di primario livello europeo in termini di traffico internazionale ed un punto di riferimento per i collegamenti tra i due Paesi. Fiumicino è il principale gateway italiano per il traffico Italia-Cina con 25 frequenze settimanali per 8 destinazioni connesse con voli diretti”. E per questo “è fondamentale che tutti gli attori in campo, istituzionali nazionali e locali, gestori aeroportuali, vettori, tour operator, facciano la loro parte per consolidare e rafforzare ulteriormente la nostra capacità di gestione e accoglienza di un flusso turistico di significativo rilievo economico per tante imprese del nostro Paesi”.

“Nei rapporti tra Italia e Cina è ora importante muoversi con determinazione su fronti fondamentali come, ad esempio – spiega Centinaio – l’ampliamento degli accordi bilaterali che regolano i diritti di volo tra i due Paesi e la riforma della durata e delle modalità di rilascio dei visti per visitare l’Italia e l’Europa. Su questi due aspetti, che so essere di grande importanza per il vostro settore, confermo tutta la mia attenzione”.

