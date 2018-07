Infortuni: Veneto, domani firma in Regione patto per prevenzione incidenti

Venezia, 16 lug. (AdnKronos) – Domani martedì 17 luglio a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, è convocato il tavolo istituzionale per la sicurezza del lavoro per la firma del patto strategico per la prevenzione del rischio e degli infortuni sui luoghi di lavoro. Al tavolo regionale, istituito dal presidente Zaia all’indomani dell’incidente mortale verificatosi nelle Acciaierie Venete di Padova, partecipano Regione, Spisal, Arpav, Inail, Ispettorato Interregionale del lavoro, Vigili del Fuoco, Ance, Anci e Upi, parti sociali e datoriali.

La firma e i contenuti del piano strategico saranno oggetto del punto stampa con gli operatori dell’informazione, alle ore 12, in sala Pedenin.

Correlati