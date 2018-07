Adr: con Fiumicino Roma gateway europeo per la Cina (2)

(AdnKronos) – Nel 2017 sono stati 750.000 i passeggeri trasportati dai vettori operanti tra Roma e la Greater China, con una crescita del 10% rispetto al 2016 e del 13.5% in relazione al solo mercato cinese. Il risultato è stato ottenuto anche grazie a un maggior riempimento degli aerei, passato dal 76.7% al 80.8% con un +4% rispetto al 2016. Anche il traffico merci è in aumento di circa il 30% rispetto al 2016, arrivando a quota 30mila tonnellate. Numeri importanti che derivano anche dalla costante ricerca di alti standard qualitativi e operativi che guidano la strategia di Adr nel fornire servizi a passeggeri e vettori.

L’aeroporto Leonardo da Vinci ha infatti recentemente conseguito il “Best Airport Award” 2018 che si aggiunge ai riconoscimenti già ottenuti quest’anno come il “World’s Most Improved Airport” e le 4 Stelle Skytrax, e il premio “Airport Service Quality Award” di ACI Europe”. Ma anche sui servizi direttamente dedicati ai viaggiatori cinesi, l’aeroporto ha avviato da tempo un’ accoglienza mirata.

A confermare la volontà di sviluppare ulteriormente i rapporti con la Cina è stato l’amministratore delegato di Adr, Ugo de Carolis. “Il traffico con la Cina è cresciuto e sta crescendo. Credo in una lavoro continuo di miglioramento per mettere a disposizione del mondo cinese tutte le infrastrutture e i servizi necessari”, ha detto annunciando la volontà di organizzare un evento simile in Cina “per spiegare il lavoro fatto ed ascoltare le esigenze dei tour operator cinesi”.

