Aeroporti: a maggio record a Fiumicino, 42mo mese crescita lungo raggio (2)

(AdnKronos) – Forte sviluppo anche del Nord America, con una crescita del 18,4% rispetto allo stesso mese del 2017. Questo risultato è stato raggiunto attraverso gli aumenti dei voli di Delta e American Airlines e grazie agli sviluppi su New York, Los Angeles e San Francisco avviati da Norwegian. In aumento anche i flussi verso l’Africa (+3,4%), grazie al lancio del nuovo volo per Johannesburg operato da Alitalia e alle buone performance verso il Nord Africa, con la Tunisia e l’Egitto in testa.

Da segnalare, inoltre, i risultati verso i mercati europei extra-UE di breve e medio raggio (+14,7%), dove prosegue la crescita dei volumi verso Russia (+31,5%) e Ucraina (42,8%), unitamente alla ripresa del traffico verso la Turchia (+5,8%). Positivo anche il versante UE che, nonostante la cancellazione dei voli di due player europei, Air Berlin e Monarch, registra un incremento del 4,7% principalmente grazie agli sviluppi del traffico verso Austria, Spagna e Grecia. Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di maggio con oltre 500.000 passeggeri transitati nello scalo.