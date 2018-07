Aeroporti: accordo Sea-Ubi-Sia, sosta ai parcheggi si paga con smartphone

Milano, 12 lug. (AdnKronos) – Da oggi è possibile pagare con lo smartphone la sosta ai parcheggi P2 e P3 dell’aeroporto di Bergamo. Sea-Società esercizi aeroportuali ha stretto un accordo con Sia e Ubi Banca che consente il pagamento dei parcheggi gestiti da ViaMilano Parking attraverso un sistema che associa il numero del cellulare alla targa del proprio autoveicolo. Si tratta del primo caso in Italia.

Grazie al servizio Jiffy, reso disponibile da Ubi Banca e Sia, è possibile accedere al parcheggio attraverso la lettura della targa del proprio autoveicolo tramite telecamere e, al momento dell’uscita, pagare la sosta via smartphone. Non è più quindi necessario recarsi alle casse automatiche e la transazione avviene in ambiente bancario sicuro, protetto da credenziali di accesso.

L’operazione è semplice e veloce: dopo aver attivato Jiffy, occorre registrarsi sul sito di Sea (http://www.viamilanoparking.eu/it) e inserire la targa che verrà associata al numero di cellulare.

