Imprese: Confartigianato su debiti pa, applicare compensazione debiti-crediti

Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “I cattivi pagatori sono la bestia nera per le imprese di tutta Europa. Ma l’Italia batte tutti con i tempi biblici impiegati dalla pubblica amministrazione e dai privati per saldare le fatture agli imprenditori. Le nostre imprese devono aspettare in media 95 giorni per essere pagate dagli Enti pubblici cui forniscono beni e servizi e nelle transazioni tra aziende i tempi per incassare il dovuto si attestano a 56 giorni. Siamo quindi ancora lontani dai 30 giorni imposti dalla legge del 2013 che recepisce la Direttiva europea 2011/7/UE”. Il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti ha denunciato il fenomeno dei ritardi di pagamento in occasione dell’audizione, svoltasi oggi a Bruxelles, della Commissione del Parlamento europeo ‘Mercato interno e protezione dei consumatori’, sullo stato e sull’impatto dell’implementazione della direttiva sui ritardi di pagamento negli Stati membri.

Merletti, che nel 2013 è stato rapporteur per l’Italia proprio sull’attuazione della Direttiva europea, sottolinea che Confartigianato monitora costantemente i tempi di pagamento e il rispetto della legge. Risultato: in Italia non riusciamo a liberarci dal pessimo vizio di pagare in ritardo o di non pagare affatto i creditori. E le vittime di questo malcostume sono sempre i piccoli imprenditori.

