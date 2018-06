Aeroporti: Camanzi, superare anocronismi in tutela passeggeri

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – Superare gli “anacronismi” nella tutela dei passeggeri, pensando a una regolazione integrata di tutte le modalità dei trasporti. E’ la sollecitazione che giunge dal presidente dell’Art, Andrea Camanzi, in occasione della presentazione della relazione annuale al Parlamento. “Ci sono aspetti normativi relativi alla nascita di Art che meritano di essere attentamente analizzati. Ci sono aspetti anacronistici che vanno superati. L’autorità di regolazione dei trasporti ha la responsabilità della tutela dei passeggeri in tutte le modalità di trasporto tranne quella per il trasporto aereo. Non si capisce perchè un utente debba rivolgesi a un’altra autorità”, ha detto Camanzi riferendosi, senza però nominarla, all’attività dell’Enac.

“Non compete a noi affrontare questioni istituzionali”, ha puntualizzato Camanzi nel corso della conferenza stampa. Ma, in un contesto in cui si va verso un “sistema di mobilità integrata anche il sistema della regolazione deve adeguarsi a questa nuova realtà”, ha spiegato.