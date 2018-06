Aeroporti: Eurocontrol, colmare carenze o più rischi disservizi per passeggeri (2)

(AdnKronos) – In merito a quanto evidenziato da Brennan, il Direttore Generale dell’Enac Quaranta nel prendere atto delle preoccupazioni di Eurocontrol, peraltro condivise da tutti gli Stati membri, ha garantito, per quanto di competenza dell’Ente, la massima disponibilità a operare per evitare situazioni di crisi come quelle prospettate dall’Agenzia.

I lavori sono quindi proseguiti con la trattazione di altri temi, tra i quali: – la cooperazione con l’Unione Europea e altri organismi internazionali e il supporto agli Stati e agli stakeholder; le attività svolte dai diversi organi e gruppi di governance di Eurocontrol: Performance Review Commission (PRC); Standing Committee on Finance (SCF); Air Navigation Service Board (ANSB); Civil and Military Interface Standing Committee (CMIC); Military Air Traffic Management Board (MAB); Safety Regulation Commission (SRC); Network Manager (NM); Support to States – User Pays Principle – Task Force (STS-UPP-TF); gli obiettivi strategici e il Business Plan per il quinquennio 2019-2023 e il Budget 2019 dell’Agenzia, con un approccio volto all’ottimizzazione della gestione e dell’efficienza economica e un’allocazione prioritaria delle risorse sulle attività chiave dell’Organizzazione.

Eurocontrol è un’Organizzazione intergovernativa fondata nel 1960 di cui l’Italia fa parte dal 1996. Sono quarantuno i Paesi membri, oltre la rappresentanza dell’Unione Europea. Eurocontrol, il cui scopo principale è di sviluppare e mantenere un efficiente sistema di controllo del traffico aereo a livello europeo, ha un ruolo chiave anche nella gestione di situazioni di crisi che coinvolgono l’aviazione civile e che richiedono coordinamento e decisioni uniformi per tutti gli aderenti.