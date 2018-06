Aeroporti: Eurocontrol, colmare carenze o più rischi disservizi per passeggeri

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – Attualmente ogni giorno in Europa, sono circa 50.000 i passeggeri che subiscono disservizi nel settore del trasporto aereo. Alla luce delle previsioni, confermate anche dalla Commissione Europea, di un incremento stimato dei voli di circa un milione e mezzo nel corso dei prossimi 20 anni, se venisse mantenuto inalterato lo stato attuale delle infrastrutture aeroportuali, che denotano già oggi gravi carenze, potenzialmente i passeggeri che potrebbero incorrere in disservizi in Europa diventerebbero circa 470.000 al giorno. E’ l’allarme lanciato oggi da Eurocontrol, l’Organizzazione intergovernativa che gestisce la navigazione aerea sui cieli del continente europeo in occasione della 49a riunione del Provisional Council (PC), che si è svolta a Bruxelles.

Per l’Italia hanno partecipato il Direttore Generale dell’Enac, Alessio Quaranta, che in Eurocontrol è anche membro dell’ufficio di Presidenza, e il Vice Direttore Generale dell’Ente, Alessandro Cardi, oltre che una delegazione composta da rappresentanti dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e dell’Enav. Si tratta della prima riunione dopo le nomine del nuovo direttore generale di Eurocontrol, Eamonn Brennan (Irlanda) e del nuovo Presidente del Provisional Council (organo responsabile dell’attuazione della politica generale e dell’implementazione e supervisione degli atti adottati dall’organizzazione) Raul Medina Caballero (Spagna).

L’allarme è stato lanciato, nella sua relazione introduttiva, dal neo direttore generale Eamonn Brennan, che ha sollecitato tutti gli Stati europei affinché realizzino al più presto gli investimenti necessari a colmare il gap infrastrutturale per adeguare, in prospettiva, il settore aereo alla crescita di traffico e, di conseguenza, per evitare che centinaia di migliaia di persone ogni giorno si trovino a subire disservizi difficilmente gestibili.