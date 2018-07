Agenda della settimana economica e sindacale** (4)

(AdnKronos) – MILANO – Via Scarsellini 14 ore

– 11. Milano. Viene inaugurata la nuova sede di Italferr del gruppo Fs spa con il presidente Riccardo Maria Monti e l’amministratore delegato Carlo Carganico, Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Via Scarsellini 14.

– 11. Bruxelles. Vengono diffusi i dati su vendite al dettaglio m/m relativi al mese di maggio

– 11.30. Lonato del Garda (Brescia). Conferenza Stampa di presentazione del Bilancio Economico 2017 del Gruppo Feralpi. Via Campagna di Sopra 14.

– 11.30. Roma. Presentazione della nuova App ‘Resto al Sud’. Saranno illustrati i risultati dei primi 6 mesi dall’avvio dell’incentivo dedicato ai giovani under 36 delle 8 regioni del Mezzogiorno che vogliono creare nuove imprese, con Barbara Lezzi, Ministro per il Sud e Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia. Auditorium di Invitalia, Via Calabria 64.