Agenda della settimana economica e sindacale** (5)

(AdnKronos) – – 14.30. Presentazione dell’Osservatorio Italiano sulle politiche in materia di Blockchain, promosso dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e dall’Università degli Studi Roma Tre. Con Tiziano Treu presidente Cnel; Maurizio Del Conte, presidente Anpal; Tito Boeri, presidente Inps; Antonello Soro, garante per la protezione dei dati personali. Parlamentino del Cnel, Viale Davide Lubin, 2

– 14,30. Milano. Convegno ‘Smarter & Safer Cities: fattori abilitanti per lo sviluppo e la rigenerazione urbanà, con vicesindaco Città Metropolitana di Milano Arianna Censi e Presidente Fondazione Ordine degli Ingegneri Silvio Bosetti. Palazzo Isimbardi.

-16:00. New York. Diffusione dati su ordini di fabbrica m/m relativi al mese di maggio

– 14,30. Roma. Presentazione del libro di Fabrizio Barca «Viaggio nell’Italia disuguale», con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso. Cgil Nazionale, Sala Santi, Corso d’Italia 25.

– 17.30. Roma. Agrinsieme: programma 2018-2019 e passaggio del coordinamento. Palazzo della Cooperazione, via Torino 146.

– 18. 30. Milano. Incontro organizzato da Dla Piper e The Smart Institute su ‘I sette peccati capitali dell’economia italianà, con Carlo Cottarelli e altri. Via della Posta 7.