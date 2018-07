Agenda della settimana economica e sindacale** (6)

(AdnKronos) – MERCOLEDÌ 4 LUGLIO

-9. Milano. Forum ‘Il valore sociale nell’era della rivoluzione digitale: innovazione, responsabilità, competenza e retè organizzato da Fondazione EY Italia Onlus in collaborazione AICCON, Anima per il sociale, Assifero, ASviS, ItaliaCamp e Fondazione Sodalitas. Fondazione Feltrinelli.

– 9,30. Roma.Ergife Palace, Centro Congressi Via Aurelia 619 ore 09:30 13ø Conferenza Nazionale di Statistica, «Dall’incertezza alla decisione consapevole un percorso da fare insieme» con Giorgio Alleva Presidente Istat, Mariana Kotzeva, Director General Eurostat. Ergife Palace, Centro Congressi, Via Aurelia.

– 9,30. Roma. Seconda giornata della Conferenza Nazionale dei Servizi in Rete con Annamaria Furlan segretaria generale della Cisl. Alle ore 14:00 intervento del presidente dell’Inps Tito Boeri. Auditorium del Massimo.

– 9,45. Diffusione su Pmi servizi relativi al mese di giugno