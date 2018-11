Agricoltura: Agea avvia pagamento anticipi Pac, 900 mln a 500 mila azienda

Roma, 7 nov. (AdnKronos) – L’ente pagatore Agea ha avviato il pagamento degli anticipi 2018 della Pac per la campagna 2018 in favore di 500mila aziende, per un importo totale di oltre 900 milioni di euro. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole in un comunicato.

Il primo decreto ha consentito l’erogazione immediata di 62 milioni di euro per 41mila realtà agricole delle regioni colpite dal terremoto, Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio (provincia di Rieti). Entro la prima metà di novembre si completeranno i pagamenti delle residue domande Pac che proseguiranno poi nella seconda metà del mese in favore delle imprese per le quali saranno necessari approfondimenti istruttori.

“Stiamo chiudendo ciò che è stato lasciato in sospeso dal passato – afferma il Ministro Gian Marco Centinaio – e, come abbiamo promesso, abbiamo deciso di dare subito attenzione ai territori terremotati. Un risultato importante reso possibile grazie alla collaborazione tra il nostro Ministero e il Mef. In un momento di difficoltà economica, vogliamo essere tempestivi nel dare risposte concrete migliorando il rapporto tra Pubblica Amministrazione e privati”.