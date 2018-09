Agricoltura: Centinaio, nuova Pac? Italia non va penalizzata (2) (2)

(AdnKronos) – Quindi osserva: “Quando qualcuno mi dice: ‘Beh, se non c’era nessuno prima, sarà tutto più facile’, io dico che non è così, perché se non bisogna ripartire da zero, poco ci manca”. E “ripartire da zero non vuol dire solo parlare con i dirigenti, dire loro che cosa devono fare”, vuol dire che “quando un ministro va alla prima riunione dei ministri dell’Agricoltura in Europa ti dicono ‘Ah, finalmente l’Italia manda un ministro”; vuol dire trasformare il nostro Paese da uno dei tanti interlocutori a interlocutore privilegiato. Vuol dire sedersi al tavolo dei ministri e cominciare a fare lobby, visto che tutti sappiamo che cosa vuol dire la Pac quali sono i progetti che l’Europa ha sulla Pac”. E, in conclusione, “vuol dire che ti devi confrontare quasi quotidianamente per cercare di evitare che al nostro Paese taglino più di 3 miliardi di euro”.

