Agroalimentare: a Milano nasce Cemi, Borsa internazionale per le commodity

Milano, 21 giu. (AdnKronos) – Organizzato dall’Associazione granaria di Milano, si terrà domani il primo Cemi-Commodities exchange Milano, Borsa internazionale dedicata a produzione, trasformazione, commercializzazione, controllo delle commodity agroalimentari. L’evento riunirà produttori, trasformatori, commercianti, importatori ed esportatori di cereali provenienti da tutta Europa, con 30 espositori e complessivamente oltre 600 operatori, che avranno la possibilità di creare nuove relazioni, partecipare a forum di approfondimento sulle tematiche più interessanti del settore e a incontri b2b.

La nuova Borsa milanese ha l’obiettivo di inserirsi nel calendario dei più importanti appuntamenti internazionali del settore, incontri che si tengono con cadenza annuale in città come Parigi, Kiev, Praga, Sète, Barcellona, Budapest, Vienna. In Italia infatti, nonostante l’attività settimanale delle singole Borse, manca un incontro di specifico respiro internazionale per tutti gli operatori del settore. “Con l’organizzazione di Cemi – spiega il presidente dell’Associazione granaria di Milano, Alessandro Alberti- abbiamo raccolto l’esigenza da parte di tutti gli operatori delle commodities di un incontro italiano. Il successo di numeri e partecipazione che abbiamo riscontrato sin dal primo giorno dell’organizzazione ci fa capire la vitalità del settore e la necessità di un appuntamento annuale di confronto e scambio”.

Le commodities agroalimentari nel 2017 hanno significato importazioni di 20 milioni e mezzo di tonnellate ed un valore di 5miliardi 320milioni, a fronte di esportazioni di prodotti corrispondenti, carni escluse, per quasi 5milioni di tonnellate ed un controvalore di 3miliardi 410milioni.