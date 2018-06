Commercio: Confesercenti, domenica? ripartire da legge iniziativa popolare (2)

(AdnKronos) – Per questo Confesercenti ha lanciato, già nel novembre 2012, ‘Liberaladomenica’ una campagna per raccogliere le 50.000 firme necessarie per presentare una legge di iniziativa popolare che faccia tornare alle Regioni le competenze in materia di aperture. Le adesioni raccolte, alla fine, sono state 150.000, e la proposta è stata presentata alla Camera il 14 maggio 2013.

“Noi non chiediamo di stare chiusi sempre, ma di restare aperti solo quando e dove necessario, come ad esempio nelle località turistiche”, spiega la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise. “La nostra proposta – aggiunge- prevede però di passare dalla deregulation totale ad un minimo di regolamentazione, ragionevole e assolutamente compatibile con le prassi europee e punta a correggere una distorsione”.

La liberalizzazione, rileva ancora De Luise, “avrebbe dovuto rilanciare i consumi, ma gli unici effetti certi sono stati la compressione dei diritti di piccoli imprenditori e di lavoratori e lo spostamento di quote di mercato verso la grande distribuzione. La proposta di legge di iniziativa popolare ‘Liberaladomenica’ attende in Parlamento ormai dal 2013: ci auguriamo che, dopo cinque anni, venga finalmente valutata”.