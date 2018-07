Ai domiciliari abusava di bambine

Napoli, 3 lug. (Adnkronos) – Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Qualiano nel napoletano per abusi sessuali nei confronti di due bambine di 11 e 12 anni. Gli abusi sarebbero avvenuti durante il regime di arresti domiciliari al quale era ristretto a seguito di una condanna per lo stesso reato. I carabinieri della stazione di Qualiano, dipendente dalla compagnia di Giugliano in Campania, hanno eseguito nei confronti del 43enne un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Caserta) nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord.

Le indagini sono scaturite dalle denunce sporte dalle madri delle vittime nelle quali si narravano diversi episodi di ripetute violenze subite nel mese di maggio dalle loro figlie. Le minori, sentite in Procura nel corso di un’audizione protetta, hanno confermato quanto riferito dalle loro madri, arricchendo il racconto di particolari definiti al procuratore aggiunto Carmine Renzulli “inquietanti” che hanno delineato il “ripetersi sistematico di violenze con le quali le minori erano costrette a subire atti sessuali in più occasioni, approfittando dell’inferiorità psichica delle piccole vittime”.