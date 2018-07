Incidente nel bergamasco, 4 morti

Milano, 3 lug. (AdnKronos) – A causa di incidente fra un mezzo pesante e una autovettura, la statale 42 ‘del Tonale e della Mendola’ è chiusa provvisoriamente al traffico tra il km 27 e il km 30, nel territorio comunale di Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo. A causa del sinistro risultano deceduti 4 occupanti dei veicoli coinvolti. La viabilità è deviata in loco su percorsi alternativi.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per l’accertamento della dinamica, la rimozione dei veicoli incidentati e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi.

