Air Italy: Usb, da governo serve discontinuità con passato

Roma, 20 set. (AdnKronos) – Su Air Italy il Governo deve agire in “discontinuità con il passato”. A chiederlo al governo è l’Usb in una nota. “Non è dato sapere quale sia l’ordine del giorno della convocazione fatta per venerdì prossimo dei vertici di Air Italy (ex MeridianaFly) da parte del ministro Toninelli, così come anticipato via social dal deputato M5S Marino ma ci aspettiamo che il governo affronti la questione senza dimenticare le ferite tuttora aperte dalla pesante ristrutturazione di due anni fa”, dice l’Usb.

Per l’Usb, “i problemi legati al futuro occupazionale e territoriale di Air Italy si devono affrontare in profonda rottura con lo schema assurdo fatto di mancata solidarietà e unità tra categorie che ha fatto così tanti danni nel passato”.

“Ci aspettiamo che un governo che si candida a dare un segno di discontinuità rispetto ai predecessori, di cui c’è un profondo bisogno nel Trasporto Aereo, si rifiuti di recitare il copione sbagliato di due anni fa e apra un confronto serio che tenga conto di tutte le emergenze che una ristrutturazione sbagliata ha lasciato in eredità, seguendo invece lo spirito dell’ultimo accordo con l’Ilva”, conclude l’Usb.

Mi piace: Mi piace Caricamento...