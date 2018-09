Migranti: Fratoianni, bene mancata consegna naufraghi a Libia

Roma, 20 set. (AdnKronos) – “E’ sacrosanta la scelta dell’equipaggio della nave Aquarius e dei responsabili di Sos Mediterraneè e Msf di rifiutarsi di consegnare alla Libia i naufraghi soccorsi poco fa in mare.” Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e uguali.

“Le autorità italiane e il governo -aggiunge- la smettano con l’ipocrisia di continuare a contrabbandare l’idea che la Libia ha porti sicuri. È mai possibile che la Libia sia diventata un posto sicuro per i migranti e i profughi e contemporaneamente non lo sia per l’ambasciatore italiano trattenuto a Roma per motivi di sicurezza?”

