Airbus: a Farnborough conferma ordini e sigla lettera intenti (2)

(AdnKronos) – Intanto, Golden Falcon Aviation, il fornitore esclusivo di aeromobili di Wataniya Airways, ha confermato il proprio ordine per 25 aeromobili della Famiglia A320neo. L’ordine fa seguito a una precedente Lettera d’Intenti (MoU – Memorandum of Understanding) annunciata durante l’Airshow di Dubai dello scorso anno. L’ordine fermo è stato siglato da Rakan Al Tuwaijri, Chief Executive Officer di Golden Falcon Aviation e da Eric Schulz, Chief Commercial Officer di Airbus. Wataniya Airways, che ha ripreso le operazioni a luglio 2017, opera attualmente una flotta di quattro aeromobili della Famiglia A320 che servono destinazioni in Medio Oriente, Europa, Africa e Asia a partire dalla propria base in Kuwait.

