Roma: ‘Senza fine… La notte dei ricordi’, moda e fashion in primo piano

Roma, 16 lug. (Labitalia) – ‘Senza fine… La notte dei ricordi’ è il titolo della serata all’insegna del fashion con i modelli di Carlo Alberto Terranova e il ricordo della storica della moda Mara Parmegiani. Mentre scorrerà il video di Ornella Vanoni che canta ‘Senza fine’, si aprirà mercoledì 25 luglio, a ‘Lungo il Tevere Roma’, dalle 21, una serata all’insegna del fashion e dei grandi della moda come Carlo Alberto Terranova. Lo stilista proporrà a un pubblico di addetti ai lavori e amici quattro modelli capsule, in esclusiva, della sua nuova collezione e una video clip delle sue creazioni. Sul palco la testimonial dello stilista, Angela Tuccia, le cui acconciature saranno curate dall’hair-stylist internazionale Carlo Tessier, ed Elisa Pepe Sciarria, ex miss ‘Una ragazza per il cinema’ 2015. Un modo, quella della catwalk, per ricordare Mara Parmegiani, celebre storica romana della moda e scrittrice ma anche grande collezionista di moda le cui mostre di abiti d’epoca hanno segnato la storia di tanti musei. Il compito di introdurre la serata sarà affidato ad Anthony Peth, volto di La7, che scandirà i vari momenti dell’articolata serata che includeranno, inoltre, alcune interviste a vari amici della Parmegiani.

In scaletta la consegna del Premio immagine 2018 del ‘Photofestival attraverso le pieghe del tempo’: ovvero una scultura del maestro Tonino Santeusanio che sarà consegnata a Terranova dal direttore artistico del Photofestival, Lisa Bernardini. E poiché una delle icone del fashion e del ricordo è Lady Diana, di cui è prossima la ricorrenza della scomparsa, la cantante Deborah Xhako, reduce dalla semifinale di The Voice di Rai2, canterà ‘Candle in the wind’, ma anche ‘New Rules’ di Dua Lipa. E in tema di ricordi indelebili, immancabile quello del maestro Fausto Sarli, di cui Terranova è stato stretto collaboratore.

Poi sarà il turno di Steven B., che ha collaborato con Gigi Proietti, Pippo Baudo, Johnny Dorelli, Rita Pavone e da anni è l’assistente artistico di Loretta Goggi, che canterà ‘Put the ball and… run’. E poi ancora Deborah Xhako, che intonerà il suo successo: la cover di ‘Bambola’, hit di Betta Lemme. Attesi alla kermesse tanti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui l’attrice Cristiana Vaccaro, Silvia Califano, figlia del Califfo, Antonella Salvucci e tanti altri. Un grazie a Pablo, art director Gil Cagnè, al notaio Luigi Viglione, all’avvocato Massimo Camaldo e a MTM events di Massimo Meschino.

