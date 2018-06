Airbus: senza accordo su Brexit a rischio investimenti in Gb

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – Senza un accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Ue sono a rischio gli investimenti di Airbus nel Paese. E’ quanto sottolinea il colosso aerospaziale europeo in una valutazione del rischio Brexit pubblicata sul proprio sito internet. Airbus occupa nel Regno Unito 14 mila dipendenti in 25 siti.

Se il Regno Unito uscirà dall’Ue il prossimo anno senza un accordo, rileva Airbus, “questo potrebbe avere gravi conseguenze e interrompere la produzione del gruppo nel Regno Unito. Questo scenario potrebbe costringere Airbus a riconsiderare gli investimenti nel Regno Unito e la sua presenza a lungo termine del Paese, minando gravemente gli sforzi del Regno Unito per mantenere un’industria aerospaziale competitiva e innovativa, creando posti di lavoro e competenze di alto valore aggiunto”.

In qualsiasi scenario, rileva Tom Williams, Chief Operating Officer di Airbus, la Brexit “avrà gravi ripercussioni per l’industria aerospaziale nel Regno Unito e per Airbus in particolare”.