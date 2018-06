Turismo: Enit, per 74% tour operator crescono prenotazioni verso Italia

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – Le prenotazioni dei viaggi organizzati verso l’Italia per l’estate 2018 sono in aumento anno su anno per Il 74% dei tour operator, stabili per il 20%, in calo per il 6%.I dati emergono dal Monitoraggio sul turismo organizzato di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo che, avvalendosi della propria rete estera, ha condotto una survey su un campione di 137 Tour operator (88 europei e 49 d’oltreoceano) presenti in 22 mercati stranieri, relativamente ai periodi Estate 2018 e autunno.

Dal monitoraggio svolto da Enit grazie alla propria rete di sedi all’estero, commenta Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo di Enit, “nell’estate 2018 si prospetta un altro segno più negli arrivi dei visitatori europei ed extra-europei nel nostro Paese. Si tratta di un dinamismo riscontrato a livello globale, che vede l’Italia occupare una parte da protagonista. Gli incrementi dei flussi turistici verso il Belpaese sono, fra l’altro, misurabili non solo nei mercati emergenti, ma anche in Paesi come Usa, Francia e Germania, i principali bacini d’origine dell’incoming italiano. Ciò risulta tanto più importante in relazione al peso specifico che caratterizza questi Paesi in termini di valori assoluti generati, e non solo con riferimento alle rispettive percentuali di crescita”.

Per Bastianelli, “siamo davanti a una domanda turistica in permanente evoluzione e connotata da tratti altamente personalizzati. Le formule dei viaggi vanno moltiplicandosi in vista di soluzioni sempre più in linea con le esigenze del singolo consumatore. Al turismo di massa, si stanno affiancando formule di viaggio ‘slow’, che identificano nell’italian way of life e nella sostenibilità il primo requirement della vacanza sul nostro territorio”.