Alibaba: Cipriani, opportunità per brand italiani da lusso a prodotti neonati (2)

(AdnKronos) – Per il settore turistico inoltre, la piattaforma Alitrip raccoglie centomila aziende che vendono pacchetti, biglietti aerei, camere di alberghi, sono presenti grandi catene alberghiere come Marriott. Alitalia a giugno dell’anno scorso ha aperto uno store specializzato, ma al momento non ci sono altre aziende italiane del settore.

Tra i vari prodotti trainanti su Alibaba figurano i cosmetici, gli articoli tecnici, per lo sport, gli integratori alimentari e prodotti per i neonati e i bambini, una fetta di mercato molto interessante visto che “i cinesi spendono molto per i figli, per ogni esigenza dal latte alla carrozzina” ha affermato Cipriani.

Quanto al meccanismo di ingresso sulla piattaforma il responsabile ha chiarito che bisogna essere invitati, una volta entrati si aprono opportunita’ di commercio ma e’ difficile emergere perché sono 10 miliardi le aziende che vendono su Alibaba. “Noi cerchiamo di capire se hanno le potenzialità e le aiutiamo a studiare il mercato e il consumatore prima di andare in Cina: siamo dei facilitatori”. Tanto per fare qualche esempio, sulla luxury platform di recente sono entrati Valentino e Armani.