Alibaba: Cipriani, opportunità per brand italiani da lusso a prodotti neonati

Porto Cervo, 6 mag. (AdnKronos) – L’obiettivo di Alibaba, il gigante dell’e-commerce cinese fondato da Jack Ma “nei prossimi 10 anni e’ di arrivare a 2 miliardi di consumatori dai 550 milioni attuali”. A dichiararlo e’ stato Rodrigo Cipriani Foresio, responsabile di Alibaba per il Sud Europa a margine della 68esima assemblea di Federalberghi a cui ha partecipato a Porto Cervo.

In particolare, ha sostenuto il manager Alibaba punta ad averne “1 miliardo solo in Cina, dove vivono 1,5 mld di persone delle quali pero’ solo 750 milioni hanno una connessione a Internet. Le altre vivono nelle zone rurali e sulle montagne ma un domani si ritiene che ce l’avranno”. Alibaba ha posizionato in 30 mila piccoli negozi nelle aree sperdute del Paese la connessione a Internet e le comunità locali possono cosi’ ordinare prodotti dalla nostra piattaforma e venderli, si tratta di generi di prima necessita’ come saponi, alimentari e altro.

Ma passando ad analizzare la presenza di brand italiani su Alibaba Cipriani racconta che ci sono 201 negozi monomarca (flagship store) ad oggi e circa un migliaio di brand in totale. “Il nostro compito -ha spiegato – consiste nel portare i migliori brand dell’area mediterranea, italiani e spagnoli, ai consumatori cinesi”.