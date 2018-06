Alilauro: al via dal 27 giugno Cilento Blu/Archeolinea (2)

(AdnKronos) – “I vantaggi dell’inserimento dello scalo di Seiano sono misurabili anche in termini di riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, in quanto si è stimato che per spostarsi da Napoli a Positano sfruttando le vie del mare si risparmiano fino a 100 minuti (nelle ore di traffico intenso) abbattendo di oltre il 40% i costi (carburante e pedaggi, senza contare i parcheggi) e contribuendo così a salvaguardare l’ integrità di luoghi che per la loro stessa architettura non possono ospitare un traffico veicolare eccessivo ”, commenta Salvatore Di Leva, ad di Alicost.

La linea 1, con partenza da Salerno, il sabato e la domenica, toccherà i porti di Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Camerota; la linea 2 dal lunedì al venerdì sempre con partenza da Salerno raggiungerà i porti di Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi, Positano e Capri. La linea 3/A dal martedì al giovedì partirà da Sapri alla volta di: Camerota, Pisciotta, Casal Velino, Capri, Napoli; La linea 3/B – il lunedì e venerdì – con partenza da Sapri, raggiungerà i porti di Palinuro, Acciaroli, San Marco di Castellabate, Capri, Napoli. La linea 1 di Archeolinea – operativa dal martedì al venerdì – partendo da Amalfi giungerà nei porti di Positano, Sorrento, Seiano, Castellammare di Stabia Torre Annunziata, Napoli Beverello, Pozzuoli e, Bacoli. – la linea 1A dal martedì al venerdì partirà da Bacoli prevedendo fermate nei porti di Pozzuoli, Napoli Beverello, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Seiano, Sorrento, Positano e Amalfi.

Anche per il 2018 è stata rivolta particolare attenzione alle tariffe, che in virtù dell’ obiettivo fissato restano particolarmente popolari – proprio per disincentivare l’utilizzo del mezzo privato a vantaggio di quello pubblico e dunque dei collegamenti via mare chi si traducono in assenza di code sulle strade e dunque di vacanze e spostamenti all’ insegna della sicurezza e della tutela dell’ ambiente. La scelta delle unità che espleteranno il servizio Cilento Blu/Archeo Linea è stata operata in luogo delle esigenze dell’ utenza, del confort durante la navigazione, della sicurezza e degli ampi spazi vitae di cui dispongono. Le unità impegnate sono tutte dotate di aria condizionata, servizio bar e della possibilità, durante la navigazione, di ammirare dai ponti esterni il paesaggio circostante lasciandosi rapire dalla brezza marina e dallo scenario mozzafiato che solo la costa Campana offre.