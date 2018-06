Alilauro: al via dal 27 giugno Cilento Blu/Archeolinea

Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Con la prima partenza prevista mercoledì 27 giugno prenderà il via la stagione 2018 Cilento Blu/Archeolinea, il servizio di collegamento marittimo lungo la costa Campana espletato dal gruppo Lauro in collaborazione con la Regione Campania. Il progetto di mobilità alternativa via mare prevede l’ implementazione dei collegamenti marittimi mettendo in relazione la fascia costiera cilentana con le città di Napoli e Salerno, la costiera Amalfitana, le aree Flegree e Vesuviane e l’ isola di Capri. Le vie del mare rappresentano l’ occasione per la riqualificazione di intere fasce costiere, per promuovere forme di mobilità alternative all’auto privata e favorire la valorizzazione e lo sviluppo dell’attività turistica regionale.

“I servizi di trasporto marittimo consentono un più agevole accesso alle mete turistiche sul mare o nelle zone più interne, attraverso forme di integrazione con altri sistemi di trasporto pubblico, con conseguente incremento del flusso turistico e una riduzione del traffico veicolare su gomma sulle arterie principali. L’ obiettivo fissato resta quello non solo di incrementare i flussi turistici rendendo più agevole il trasferimento via mare dei turisti, ma soprattutto, quello di rendere maggiormente competitiva l’ offerta turistica degli operatori della filiera ricettiva su scala nazionale”, dichiara Salvatore Lauro, presidente di VolaViaMare.

“Lo sfruttamento delle vie del mare, per una mobilità più agevole, veloce, sicura e di minore impatto ambientale è una strada che da anni il gruppo Lauro persegue e che auspica – sottolinea Lauro – possa trasformarsi da semplice esperimento estivo a stabile proposta di mobilità in grado di soddisfare le esigenze della collettività”.