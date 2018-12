Alimenti: Zaia, Veneto primo in Italia per prodotti certificati di qualità

Venezia, 13 dic. (AdnKronos) – “Ancora un primato per il Veneto che si conferma la prima regione in Italia per produzioni di qualità, registrati con il marchio di origine, nel settore food e wine. Il rapporto Ismea Qualivita 2018 certifica la specializzazione e la capacità produttiva dell’agroalimentare veneto, a riprova del talento e della tenacia nei nostri produttori, ma anche dell’efficacia di politiche di sostegno e di accompagnamento dedicate all’intera filiera delle Dop e delle Igp”. Così il presidente del veneto, Luca Zaia, pone l’accento sui dati diffusi oggi da Ismea, l’Istituto di servizi al mercato agricolo e alimentare, con il 16° rapporto in merito al posizionamento delle produzioni di qualità del ‘made in Italy’ agroalimentare.

“Il Veneto con 91 prodotti Dop, Igp e Stg, registrati a livello europeo, si conferma la prima regione per numero di eccellenze alimentari certificate in Italia, paese che è leader mondiale della buona tavola con ben 818 prodotti di qualità. Un primato, quello veneto, conquistato con il lavoro e la competenza dei nostri agricoltori, e che trova riscontro nel successo mondiale dei nostri vini, che fanno del Veneto la prima regione per valore della produzione, e nel folto carnet delle 36 registrazioni orticole e dalla grande varietà di formaggi di qualità che si possono fregiare dell’indicazione di origine”, sottolinea.

“Abbiamo investito molto nell’agricoltura innovativa e di qualità e continueremo a farlo – conclude il presidente – consapevoli che il primario è il pilastro della nostra economia, biglietto da visita per l’export e flussi turistici, e volano di sviluppo per l’occupazione, la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione dell’identità dei territori e delle comunità”.