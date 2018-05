Alitalia: ad aprile 1ma in Europa per puntualità, 4a nel mondo

Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Con l’87,22% dei voli atterrati in orario durante lo scorso mese di aprile, Alitalia conferma la sua ottima performance operativa risultando la prima in Europa e la quarta compagnia al mondo per puntualità. La rilevazione è stata diffusa da FlightStats, autorevole società indipendente Usa, che ogni mese stila la classifica delle compagnie aeree per puntualità. Il dato di aprile conferma le ottime performance già registrate a inizio anno.

Un trend in costante crescita, sottolinea la compagnia in una nota, dopo il già lusinghiero risultato del 2017 che aveva visto la compagnia italiana classificarsi al terzo posto in Europa e al sesto nel mondo. Nello stesso mese la regolarità dei voli Alitalia, ovvero il numero dei voli operati sul totale dei voli in programma, è stata del 99,8%.