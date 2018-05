Simest: Marchesi Barolo tra 90 imprese finanziate ad aprile

Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Marchesi di Barolo, grazie al gruppo Cdp, rafforza le proprie esportazioni di vino verso Germania, Usa, Canada, Norvegia e Danimarca. La storica cantina cuneese produttrice di Barolo, Dolcetto d’Alba, Barbera, Barbaresco e Nebbiolo, nata all’inizio dell’Ottocento nel cuore delle Langhe piemontesi, è infatti una delle numerose aziende italiane che nel mese di aprile hanno ottenuto il sostegno di Simest, società che insieme a Sace costituisce il Polo italiano dell’export e dell’internazionalizzazione.

Si tratta di circa 90 imprese che potranno contare su finanziamenti complessivi per circa 34 milioni di euro, finalizzati a promuovere i propri prodotti in 16 Paesi: Albania, Arabia Saudita, Australia, Canada, Cina, Congo, Costa d’Avorio, Emirati Arabi, Etiopia, Ghana, Marocco, Russia, Serbia, Singapore, Ucraina e Usa.

Tra queste anche La Fabbrica di Castel Bolognese (Ra), attiva nella produzione e commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica di alta qualità interamente Made in Italy. L’azienda, che è anche cliente di Sace, grazie al finanziamento Simest, realizzerà una struttura commerciale a Chicago, che le permetterà di rafforzarsi sul mercato locale.