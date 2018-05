Alitalia: Adr, peso compagnia su Fiumicino sceso a 29% ricavi

Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Il peso del vettore Alitalia in termini di ricavi aeronautici su Adr si è ridotto fortemente negli ultimi anni e oggi pesa solo per il 29%. Per quanto riguarda invece il traffico passeggeri di Fiumicino, nel primo trimestre 2018 è cresciuto del +2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, il traffico internazionale ha registrato un + 7% e quello di lungo raggio il +17,9%. E’ quanto sottolinea Adr in merito ai dati citati oggi su Fiumicino dal presidente dell’Enac, Vito Riggio, nel corso dell’audizione al Senato.