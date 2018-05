Alitalia: Riggio, Adr ha risorse per affrontare eventuale crisi compagnia

Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “Anche in presenza di un’eventuale crisi della compagnia Alitalia, l’Aeroporto di Roma Fiumicino ha in sé le risorse necessarie per affrontare l’evenienza”. A precisarlo, in una nota, è il presidente dell’Enac, Vito Riggio, ad integrazione delle dichiarazioni rese in audizione al Senato.

“Alitalia oramai vale solo un terzo delle entrate di Fiumicino, ma un esito drammatico della crisi sarebbe comunque un colpo duro per l’aeroporto, anche se la società di gestione Aeroporti di Roma sta potenziando sempre più gli investimenti sullo scalo e ha avviato un attento posizionamento del proprio mercato”, sottolinea Riggio.